Samsun'da 21 yaşındaki eşinin kafasına sıkıp teslim oldu

SAMSUN'da eşiyle otomobilde tartışma yaşayan Umut Y., eşinin başını hedef alarak ateş etti. Olayın ardından karakola giden cani teslim olurken 1 çocuk annesinin cansız bedeni otomobilde bulundu.

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İddiaya göre, bir hafta önce Konya'daki evinden ayrılarak Trabzon'a giden bir çocuk annesi Gülsüm Y'nin (21) eşi Umut Y. (26), Karadeniz'e giderek karısını alıp otomobille geri dönmek üzere yola çıktı.

Kafasına sıktı karakola gidip yerini söyledi

Umut Y, Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde aralarında çıkan tartışmanın ardından eşinin başına tabancayla ateş etti. Daha sonra Kavak İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim olan Umut Y'nin söylediği yere giden jandarma ekipleri, Gülsüm Y'yi otomobilin içinde ölü buldu.

Cinayet silahı da bulundu

Gülsüm Y'nin cesedi, cumhuriyet savcılığının incelemesinin ardından Samsun Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otomobilde yapılan incelemede, olayda kullanılan tabanca da bulundu.