BIST 115.742
DOLAR 6,85
EURO 7,72
ALTIN 390,05
HABER /  EĞİTİM
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini açıkladı.

Abone ol

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS-2020/1 için kurumların yerleştirme taleplerinin tamamlandığını, adayların ise tercihlerini 23 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde yapabileceğini duyurdu.

 KPSS-2020/2 için ise kurumların taleplerini 1 Eylül’den 13 Kasım’a kadar bildirebileceğini kaydeden Bakan Selçuk, adayların tercih işlemlerini 30 Aralık- 7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini belirtti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sosyal medya açıklaması! Yasak mı geliyor?
Benzin, motorin ve LPG'ye zam! Araç sahipleri dikkat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyayı kapatırız açıklaması olay oldu
Üçlü Astana Zirvesi sona erdi işte ortak açıklama
Esra Albayrak ve ailesine hakaret içerikli paylaşıma 11 gözaltı
İstanbul Valiliği Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirleri açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olay gönderme! Vallahi gücenirim
RTÜK TELE 1 ve Halk TV'ye cezayı kesti! Bir daha aynı cezayı alırlarsa kapanacaklar
Bakim maaşı alanlara Kurban bayramında 1000 TL verilecek mi?
İzmir ve Muğla’da peş peşe korkutan orman yangınları
Marketler kaçta açılıyor 2020 market çalışma saatleri güncellendi
Carrefoursa kurbanlık fiyatları 2020 Carrefour kurban satış rakamları
Yorumlar