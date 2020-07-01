RTÜK TELE 1 ve Halk TV'ye cezayı kesti! Bir daha aynı cezayı alırlarsa kapanacaklar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Halk Tv ve Tele 1'e 5 gün ekran karartma cezası verdi. Haberi CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan İlhan Taşcı Twitter hesabından paylaştı. Taşcı, "Tele 1 ve Halk TV’nin ekranları 5 gün karartılacak" dedi.

Abone ol

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) alınan kararla Halk TV ve TELE 1'e 5 gün yayın durdurma cezası verildi. Program durdurma yerine yayın cezası verilmesi nedeniyle iki televizyon kanalının ekranlarının 5 gün kararacağı bildirildi.

Bir kez daha aynı cezayı alırlarsa yayın hayatları son bulacak

İki televizyon kanalı aynı cezayı bir kez daha alırsa, lisansları iptal edilecek ve yayın hayatları son bulacak.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, karar hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'medya virüsünden kurtulacağız' sözlerini RTÜK'te kendisine 'emir telakki eden' anlayış muhalif, özgün ve özgür yayıncılık yapmaya çalışan televizyon kanallarının sesini kesmeye dönük operasyonun bugün ikinci ayağını gerçekleştirdi. Televizyonların kapatmayla sonuçlanabilecek ceza maddelerinden yaptırım kararı verilmesi bu sürecin ilk aşamasıydı.

* TELE 1 ve Halk TV’nin ekranları 5 gün karartılacak!

*RTÜK’te muhalif kanalların sesini kesmeye dönük operasyonun 2. Ayağı gerçekleşti

* TELE 1 ve Halk TV’ye verilen ceza kararı oy çokluğuyla alındı

* Bir sonraki aşamada kanalların fişi çekilecek, tamamen kapatılacak — İlhan Taşcı (@ilhantasci) July 1, 2020

​Bugünkü Üst Kurul toplantısında, TELE 1 ve Halk TV’ye 5 (beş) gün yayın durdurma cezası verildi. Karar oy çokluğuyla alındı. RTÜK’ün belirleyeceği tarihler arasında 5 gün boyunca bu televizyonların ekranları karartılacak. Genel yayın türünde, ulusal düzeyde yayın yapan kanallara mevcut yasa kapsamında RTÜK tarihinde ilk kez ekran karartma cezası uygulanacak. Bu doğrudan doğruya, iktidarı sorgulayan, eleştiren yeri geldiğinde yanlışını haberleştiren, hakikatin izini sürüp, izleyicilerine masa başında oluşturulan algıları değil, ülkede ve dünyada yaşanan gerçekleri aktarmaya çalışan televizyonların sansürlenmesi, susturulması, karartılmasıdır. RTÜK’ün aldığı bu kararla birlikte demokrasinin olmazsa olmazı basın özgürlüğünün 'bel kemiği' kırılmıştır. Ağır ceza kadar vahim olan diğer bir nokta ise bu televizyon kanallarının aynı maddeden 1 (bir) kez daha ceza almaları halinde bu kez kanalların lisansları iptal edilecek. Yani ekranları tamamen karartılacak, fişleri çekilecek, televizyonlar kapatılacak. Yalnızca bu televizyon kanalları değil, Türkiye’nin basın özgürlüğü sayfası kapanmış/kapatılmış olacak. Basın özgürlüğü mücadele sayfasında bu dönem kara bir leke olarak yerini alacak."

​Bugünkü Üst Kurul toplantısında, TELE 1 ve Halk TV’ye 5 (beş) gün yayın durdurma cezası verildi. Karar oy çokluğuyla alındı. RTÜK’ün belirleyeceği tarihler arasında 5 gün boyunca bu televizyonların ekranları karartılacak. Genel yayın türünde, ulusal düzeyde yayın yapan kanallara mevcut yasa kapsamında RTÜK tarihinde ilk kez ekran karartma cezası uygulanacak.

Bu doğrudan doğruya, iktidarı sorgulayan, eleştiren yeri geldiğinde yanlışını haberleştiren, hakikatin izini sürüp, izleyicilerine masa başında oluşturulan algıları değil, ülkede ve dünyada yaşanan gerçekleri aktarmaya çalışan televizyonların sansürlenmesi, susturulması, karartılmasıdır. RTÜK’ün aldığı bu kararla birlikte demokrasinin olmazsa olmazı basın özgürlüğünün 'bel kemiği' kırılmıştır.

Ağır ceza kadar vahim olan diğer bir nokta ise bu televizyon kanallarının aynı maddeden 1 (bir) kez daha ceza almaları halinde bu kez kanalların lisansları iptal edilecek. Yani ekranları tamamen karartılacak, fişleri çekilecek, televizyonlar kapatılacak. Yalnızca bu televizyon kanalları değil, Türkiye’nin basın özgürlüğü sayfası kapanmış/kapatılmış olacak. Basın özgürlüğü mücadele sayfasında bu dönem kara bir leke olarak yerini alacak."

Merdan Yanardağ, Abdülhamit'e hakaret etmişti

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında Sultan Abdülhamit hakkında hakaret ve çirkin sözler sarf etmişti.