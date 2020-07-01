İzmir ve Muğla’da peş peşe korkutan orman yangınları

İZMİR'in Urla ve Muğla'nın Seydikemer ilçelerinde ormanlık alanlarda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangınlara helikopter ve arazözlerle müdahale ediliyor...

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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde Seydikemer ilçesi Karadere mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Bir yangın da İzmir Urla'da

İzmir'in Urla ilçesi Yağcılar mevkiinde orman yangını çıktı. Yangının başlamasının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına; 1 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ile müdahale ettiği öğrenildi.