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Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olay gönderme! Vallahi gücenirim

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya ile ilgili açıklamalarına sosyal medya üzerinden tepki gösteren İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim" yazıp Erdoğan'ı etiketleyerek paylaştı...

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YouTube, Netflix gibi platformlarla ilgili olarak yaptığı "Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, parlamentomuzdan bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" sözlerine tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Akşener, Erdoğan'ı da etiketleyerek "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim" ifadesini kullandı.

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