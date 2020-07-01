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AK Parti'li Mahir Ünal'dan sosyal ağlara temsilcilik açma çağrısı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Albayrak ailesine ahlaksız saldırı sonrası gündeme gelen sosyal medya tartışmalarıyla ilgili Türkiye'de yasal yükümlülük taşıyan temsilcilik açmaları çağrısında bulundu.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yaygın kullanım alanı bulunan sosyal ağların Türkiye'de de yasal yükümlülük taşıyan temsilcilik açmaları gerektiğini belirtti. 

Ünal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sosyal ağları kullanan vatandaşların haklarının korunması, özel hayatlarının dokunulmazlığı, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasının devletin vatandaşına karşı sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Almanya ve Fransa gibi pek çok ülkenin bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleştirdiğini ve bu ağlarla yasal yükümlülük temelinde muhataplık oluşturduğuna işaret eden Ünal, "Yaygın kullanım alanı bulunan sosyal ağların Türkiye'de de yasal yükümlülük taşıyan temsilcilik açmaları, bir muhataplık oluşturmaları gerekir." mesajı verdi.

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