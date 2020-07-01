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Tunceli'de 29 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

TUNCELİ Valiliği'nce kent genelindeki 29 bölgenin, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

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Tunceli kent merkezi ve Nazımiye, Hozat, Ovacık ile Pülümür ilçelerinin kırsal alanında, terör örgütlerine yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 29 bölgede 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada, uygulamanın 15 gün süreceği belirtilerek, şöyle denildi:

"Valiliğimiz öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla; emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, Tunceli il merkezi Kutuderesi vadisi, Bali Deresi bölgesi, Baylık köyü bölgesi, Çığırlı yaylası bölgesi, Karameşe bölgesi, Tabantepe bölgesi, Kurutlu yaylası, Vezgür Tepe bölgesi, Yakacık mahallesi bölgesi, Hozat ilçesi Aliboğazı Vadisi bölgesi, Kıran deresi bölgesi, Beyaz dağ bölgesi, Ovacık ilçesi Eroğlu mahallesi bölgesi, Balkayalar bölgesi, Ali Geçiti sırtı bölgesi, Gayretbaba Tepe bölgesi, Gölen yaylası bölgesi, Mahmutkömü Tepe bölgesi, Aslıca köyü bölgesi, Sincik dağı bölgesi, Dağanca mahallesi Aktaş deresi bölgesi,Kınıkan tepe bölgesi, Eğreci mahallesi bölgesi, Karadere bölgesi, Maden deresi bölgesi, Nazımiye ilçesi Hanköy bölgesi, Dokuzkayalar bölgesi, Tavuklu mahallesi Doğantaş köyü bölgesi, Pülümür İlçesi; Kızılmesçit ve Altın Hüseyin köyleri bölgesi 1-15 Temmuz 2020 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

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