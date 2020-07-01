Akşener'den Erdoğan'a 'sosyal medya' yanıtı: Dark bitmeden kapatırsan vallahi gücenirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YouTube, Netlix gibi platformlara ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim" ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YouTube, Netflix gibi platformlarla ilgili "Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, parlamentomuzdan bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" açıklaması gündeme oturdu.

"Vallahi gücenirim"

Açıklama sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketleyerek paylaşımda bulundu.

Akşener, 'SosyalMedyamaDOKUNMA' hashtag'iyle şu ifadeleri kullandı: Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim.