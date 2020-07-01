ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1315 artarak 130 bin 134'e yükseldi.

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ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 47 bin 499 artarak 2 milyon 730 bin 803'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1315 artarak 130 bin 134'e çıktı.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 34 milyon 200 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 143 bini geçti.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de 'salgından en fazla etkilenen eyalet' konumunu sürdürüyor. New York'ta şu ana kadar 417 bin 386 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 129 kişi hayatını kaybetti. New York'u 232 binden fazla vakayla Kaliforniya ve 177 bine yakın vakayla da New Jersey takip ediyor.