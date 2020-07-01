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Soylu'dan HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "Biz de La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk" şeklindeki paylaşımına Dağ 2 filminden bir alıntıyla yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YouTube, Netflix ve Twitter gibi platformlar için düzenleme sinyali verdiği açıklamasıyla ilgili, "Biz de La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk" mesajını paylaşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "Biz de La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk" şeklindeki paylaşımına kişisel Twitter hesabında yanıt verdi. Buldan'ın paylaşımını alıntılayan Soylu, Dağ 2 filminde geçen "Önemli olan iki şey var arkadaşlar, vatan ve yanınızdaki adam" sözünü alıntıladı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YouTube, Netflix gibi platformlar için kullandığı "Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, parlamentomuzdan bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" ifadesine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Dark'ın son sezonunu izlemeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim" tepkisini vermişti. Akşener'in bu paylaşımına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Aman Meral Hanım, hırsından spoiler verir" yanıtını verirken, Buldan da Kılıçdaroğlu'nu alıntılayarak "Biz de La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk" demişti. Erdoğan ise, hiçbir muhalefet liderinin ismini anmadan yaptığı paylaşımda "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

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