ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'ye Ayasofya'nın müze olarak kalması çağrısında bulundu.

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Müze statüsündeki Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle gündeme gelmişti.

Danıştay'ın kararı öncesi ABD'den manidar zamanlama

Danıştay'ın yarın açıklayacağı karar öncesinde çeşitli dünya ülkelerinden konuyla ilgili tepkiler geldi. Son olarak ABD de Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

"Ayasofya'nın herkes için erişilebilir kalmasını sağlamaya çağırıyoruz"

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo tarafından yayınlanan yazılı açıklamada "Türkiye'yi, Ayasofya'nın bir müze olarak kalmasına Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıda bulunan farklı inanç ve tarihe saygı göstermeye ve bunun herkes için erişilebilir kalmasını sağlamasına çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.