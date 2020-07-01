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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Semih Özsoy'a 250 bin liralık dava

Anadolu Ajansı
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Özsoy'a 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından 3 Temmuz sürecine ilişkin kulübümüz değerlerine yöneltilen ve haksız olduğunu düşündüğümüz açıklamalara cevaben, başkan vekilimiz Semih Özsoy tarafından 5 Haziran 2020 tarihinde FBTV'de 'Gündem Özel' isimli televizyon programı yayını sırasında yapılan açıklamaların kişilik hakkına saldırı olduğu iddiasıyla Semih Özsoy hakkında Nihat Özdemir tarafından 250 bin lira manevi tazminat talepli bir dava açılmıştır. Kulübümüz bu davanın takipçisi olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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