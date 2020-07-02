Galatasaray'dan Arda Turan ve Caner Erkin bombası

Galatasaray, Barcelona ile sözleşmesi sona eren Arda Turan'la birlikte Beşiktaş'la yollarını ayırmaya hazırlanan Caner Erkin'i transfer ediyor.

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Fenerbahçe ile Caner Erkin'in daha önce yapılan temaslarda sözlü olarak anlaşmaya vardığı ifade edilmişti. Ancak Mert Hakan Yandaş gelişmesinin ardından taraflar arasındaki mesafenin arttığı ve transferin bu nedenle rafa kaldırıldığı ileri sürüldü. İddiaya göre Caner, Mert Hakan'a verilen (yıllık 15 milyon TL) parayı duyunca şartlarında iyileşme istedi.

"Fener ya da Galatasaray ama İstanbul'da kalacağı kesin"

Caner Erkin'in 9 yaşındaki oğlu Çınar, sosyal medya hesabında soruları yanıtlarken, babasının hangi takıma gideceği de soruldu. Çınar, "Fener ya da Galatasaray ama İstanbul'da kalacağı kesin" dedi.

Menajeri konuştu

Caner Erkin'in yeni adresi merak konusu olurken oyuncunun menajeri Batur Altıparmak'tan konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Caner Erkin'in menajeri konuyla ilgili "Bu iddialar doğru değil. Her gün başka haberler çıkıyor. "Fenerbahçe'den Caner Erkin için soranlar oldu ancak şu ana kadar ciddi olarak oturup konuşmadık. Yurt dışından da ilgilenenler var." ifadelerini kullandı.

Arda Turan dönüyor

Galatasaray’da gelecek sezon için bir yandan çalışmalar devam ederken Barcelona ile sözleşmesi resmen sona eren Arda Turan, Florya’ya dönmeye hazırlanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in ocak ayında da çok istediği eski kaptan için artık yönetim de transfere engel olmayacak. Herhangi bir mali yük de getirmeyecek olan Arda Turan, boş mukaveleye imza atabileceğini de bildirdi.

Caner Galatasaray'a yöneldi

Galatasaray’da bir başka transfer gelişmesi de sol konusunda yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim mutlaka bir yerli sol bek isterken, gündeme gelen isimler arasında sarı-kırmızılılara en yakın futbolcu Caner Erkin. Milli futbolcu Fenerbahçe ile yaptığı görüşmede anlaşmazlık yaşayınca Galatasaray ile temasa geçmeye karar verdi. Yönetimin bir süre önce ismini masaya koyduğu Caner’le çok yakın zamanda resmi görüşmelerin gerçeklemesi belleniyor.Arda Turan ile Caner Erkin 2009-10 sezonunda birlikte Galatasaray formasını terlemişlerdi.