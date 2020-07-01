Kaybolan kedisine 12 yıl sonra kavuştu

Swinson, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Arama geldiğinde şoka girdim. Gittiğinde çok üzülmüştüm. Bir daha Gucci’yi göreceğimi düşünmüyordum. Tüm işlerimi bırakıp veterinere koştum. Onu elimde tutana kadar olayın gerçek olduğuna inanamadım. Bunun milyonda bir görülecek bir şans olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Swinson, Gucci'nin tedavisinin sürdüğünü ve şu anda sağlığının yerinde olduğunu sözlerine ekledi.