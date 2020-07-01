Kaybolan kedisine 12 yıl sonra kavuştu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin ortasındaki İngiltere’de sosyal medya kullancılarını gülümseten bir olay yaşandı. Vicky Swinson adlı kadın, 12 yıl önce kaybettiği 'Gucci' adlı kedisine tekrar kavuştu.
İngiltere’nin Leeds şehrinde yaşayan Wicky Swinson adlı kadın, 2008 yılında Morley şehrine taşınırken o sıralarda 3 yaşında olan 'Gucci' adlı kedisi kaçtı. Aylarca eski evi ile yeni evi arasındaki 3 kilometrelik yolda arama yapan kadın sonuç alamadı.
Ancak 31 yaşındaki Swinson, iki hafta önce gelen bir çağrıyla hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı. Bir veteriner, tedavi için getirilen kedinin mikroçipinde kendisine ait iletişim bilgilerinin bulunduğunu söyledi.
Ardından; Gucci’nin yıllarca hayvansever biri tarafından sokakta bakıldığı ve zayıfladığı için veterinere götürüldüğü ortaya çıktı.
Swinson, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Arama geldiğinde şoka girdim. Gittiğinde çok üzülmüştüm. Bir daha Gucci’yi göreceğimi düşünmüyordum. Tüm işlerimi bırakıp veterinere koştum. Onu elimde tutana kadar olayın gerçek olduğuna inanamadım. Bunun milyonda bir görülecek bir şans olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Swinson, Gucci'nin tedavisinin sürdüğünü ve şu anda sağlığının yerinde olduğunu sözlerine ekledi.