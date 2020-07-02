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Barcelona'da Pesic dönemi sona erdi

İspanya 1. Basketbol Ligi takımlarından Barcelona, başantrenör Svetislav Pesic ile yollarını ay

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spanya 1. Basketbol Ligi (ACB) takımlarından Barcelona, başantrenör Svetislav Pesic ile yollarını ayırdı. 

İspanyol temsilcisinden yapılan açıklamada, Şubat 2018'den bu yana takımı çalıştıran 70 yaşındaki Sırp başantrenörün sözleşmesinin, karşılıklı anlaşmayla feshedildiği duyuruldu.

Barcelona, dün oynanan final maçında Baskonia'ya 69-67 yenilerek 2019-2020 sezonu şampiyonluğunu rakibine kaptırmıştı. 

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