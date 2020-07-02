Barcelona'da Pesic dönemi sona erdi

Zekeriya Öz'ün izi Almanya'da böyle bulundu! Koruma detayı bomba

Sosyal medya düzenlemesinde neler var? Detaylar belli oldu

Ayasofya ibadete açılacak mı? Kaderi bugün belli oluyor

Birleşmiş Milletler koronavirüs ile mücadele için 90 gün küresel ateşkes talebi kararını kabul etti