Chelsea son dakika gelen golle mağlubiyeti tattı

Chelsea, konuk olduğu West Ham United'a 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı, son dakika gelen golle mücadele 3-2'lik West Ham galibiyetiyle son buldu.

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Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi vizesi almak için mücadele veren Chelsea, 32. hafta maçında West Ham'ın konuğu oldu.

Londra derbisinde gol perdesini Chelsea açtı. 42. dakikada Willian'ın penaltı golüyle konuk ekip 1-0 öne geçti. Ancak West Ham yanıt vermekte gecikmedi ve 45. dakikada Soucek skoru 1-1'e getirdi.

51. dakikada Michael Antonio, West Ham United'ı 2-1 öne geçirirken 72. dakikada Willian bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye denkledi.

Maçın son dakikalarına girilirken Chelsea son dakika golüyle yıkıldı. 89. dakikada Yarmolenko, West Ham'ı 3-2 öne geçirdi ve kalan sürede gol olmayınca ev sahibi ekip sahadan üç puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından West Ham 30 puana yükselirken tehlike bölgesinde nefes aldı. Chelsea ise 54 puanda kaldı.

Premier Lig'de puan durumu zirvede şöyle: