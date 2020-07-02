Havacılık devi 15 bin kişiyi işten çıkaracak
AVRUPA merkezli uçak üreticisi Airbus, koronavirüs nedeniyle 2021 yılının yaz dönemine kadar yaklaşık 15 bin çalışanın işine son verecek.Abone ol
Şirketin Fransa'daki operasyonlarında çalışan 5 bin, Almanya'daki operasyonlarında çalışan 5 bin 100, İngiltere'deki operasyonlarında çalışan 1700, İspanya'daki operasyonlarında çalışan 900 kişinin işten çıkarılacağı kaydedildi.
Şirketin geriye kalan küresel operasyonlardan ise toplam 2300 kişi işten çıkarılacak.
134 bin kişiye istihdam sağlıyor
Airbus'ın açıklamasında ticari uçuşların son aylarda yaklaşık yüzde 40 azaldığı, 2023 yılından önce salgın öncesindeki seviyelerine dönmenin beklenmediği, hatta toparlanmanın 2023 yılının sonlarını bile bulabileceği kaydedildi. Airbus küresel operasyonlarında toplam 134 bin kişiye istihdam sağlıyor.
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