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KKTC'de 1,5 ay sonra ilk koronavirüs vakası görüldü!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girişlerin başlaması ile birlikte 75 günün ardından 1 yeni korona virüs (Covid-19) vakası tespit edildi.

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Mersin'in Taşucu Limanı'ndan gemiyle adaya gelen bir yolcuda korona virüse rastlandı. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’den gelen 434 yolcuda yapılan testler sonucunda KKTC'ye deniz yolu ile gelen yolcular arasından 1 pozitif vaka tespit edildiğini bildirdi.

Son 24 saat içerisinde yapılan toplam test sayısının 803 olduğunu belirten Bakan Pilli, "803 testten 434 test sonuçlanmıştır. 369 test sonucu üzerinde çalışma yapılmaya devam edilmektedir. 434 test, deniz yolu ile gelen yolcular ve KKTC'den yurt dışına giden yolculara yapılmış olan testlerdir. 369 test ise henüz sonuçlanmamış ve hava yolu ile ülkemize gelen yolculara yapılmıştır" dedi. Bakan Pilli, "Yapılan 434 testin sonucunda deniz yolu ile gelen yolcular arasından 1 pozitif vaka tespit edilmiştir. Bu kişi sağlık personeli tarafından alınarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina bölümünde müşahede altında alınmıştır. Yapılan çalışmaların ardından vakanın temas ettikleri tespit edilmiş olup Sağlık Bakanlığı tarafından karantina otellerinde gözetim altına alınacaktır" ifadelerini kullandı.

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