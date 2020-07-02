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Meksika'da silahlı saldırı: 24 ölü

Meksika'da bir rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

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Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Guanajuato eyaletine bağlı Irapuato şehrinde, uyuşturucu madde bağımlılarının bulunduğu bir rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişinin öldüğü 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Irapuato Güvenlik Sekreteri Pedro Cortes Zavala, yaralıların çevre hastanelere sevk edildiğini, ilk belirlemelere göre, merkezde yaklaşık 35 kişinin olduğu ve bazılarının kaçmayı başardığını söyledi.

Yerlere yatırılıp infaz edildi

Saldırganların rehabilitasyon merkezine araçla geldiğini aktaran Zavala, merkezde bulunan kişilerin yere yatırılıp infaz edildiğini ve olayı kimin gerçekleştirdiğine dair henüz bir ize rastlanmadığını belirtti.

Irapuato şehrinde geçen ayın başlarında başka bir rehabilitasyon merkezine yapılan saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Şubat ayının başlarında farklı bir rehabilitasyon merkezinden silahlı kişilerce 5, geçen aralık ayında da başka bir rehabilitasyon merkezinden 25 kişi kaçırılmıştı.

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