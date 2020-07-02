Arsenal farklı kazandı Çağlar'ın takımı Everton'a mağlup oldu

Arsenal konuk ettiği Norwich City'yi 4-0'lık net bir skorla geçmeyi bildi. Arsenal puanını 46'ya çıkarırken Çağlar Söyüncü'nün takımı Leciester City, Everton'a 2-1 mağlup oldu.

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Emirates Stadı'nda Norwich City'yi ağırlayan başkent temsilcisine farklı galibiyeti getiren golleri, 33 ve 67. dakikalarda Pierre Aubameyang, 37. dakikada Granit Xhaka ve 81. dakikada Cedric Soares kaydetti.

Arsenal, bu galibiyetle puanını 46'ya çıkarırken, son sıradaki konuk ekip 21 puanda kaldı. Günün diğer karşılaşmasında milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Everton'a 2-1 mağlup oldu. Everton, karşılaşmanın ilk 16 dakikasında Richarlison ve Gylfi Sigurdsson'un penaltı golleriyle galibiyete uzanırken, Leicester City'nin tek golünü 51. dakikada Kelechi Iheanacho attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eden Leicester City, 55 puanda kaldı. Everton ise puanını 44'e yükseltti.