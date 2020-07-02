Manisa'da şahıs husumetli olduğu aileye katliam yaptı

MANİSA'da arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşayan husumetli ailelerin kavgası 2 kişinin ölümüyle bitti. 8 kişinin üzerine ateş açan şahıs, 53 ve 29 yaşlarındaki kişilerin ölümüne sebep oldu.

Abone ol

Soma ilçesine bağlı Kayrakaltı Mahallesi'nden yaşayan İ.P. (37) ile husumetli olduğu E.Y. (53) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Açtığı ateş 8 kişiyi yaraladı

Tartışmanın, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine İ.P. yanında bulunan av tüfeğiyle kalabalığa ateş açtı. Açılan ateş sonucu E.Y (53), H.Y. (23), K.Y. (76), E.Y. (24), E.Y. (67), T.Y. (29), C.Y. (26), E.Y. (47) yaralandı.

2 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 53 yaşındaki E.Y. ile 29 yaşındaki T.Y. yaşamını yitirdi. Diğer 6 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiği, bir kişinin durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan jandarma, İ.P.'yi suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakaladı.