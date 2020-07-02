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T24'e açılan 'Fuat Avni tweetleri' davasında ikinci duruşma başlıyor

T24 internet haber sitesine açılan 'Fuat Avni tweetleri' davasında ikinci duruşma bugün. İddianamede, 'Doğan Akın ve T24'ün örgütle herhangi bir bağı bulunmadığı, aksine örgüt aleyhine yayın yaptığı' vurgulanıyor, 'kasıt unsurunun değerlendirilmesi mahkemeye bırakılarak' yargılama talep ediliyor.

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T24'ün kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın hakkında, “Fuat Avni” tweetlerinin haberleştirildiği gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis cezası öngören “terör örgütüne üye olmaksızın yardım” suçundan açılan davanın ikinci duruşması, bugün (2 Temmuz Perşembe) saat 10.50’de İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

Toplam 108 tweetin haberleştirilmesi gerekçesi

“Fuat Avni” mahlaslı hesaptan paylaşılan binlerce tweetten Mart 2014-Nisan 2016 arasındaki iki yılda toplam 108 tweetin haberleştirilmesi gerekçesiyle açılan davanın iddianamesinde, “Doğan Akın'ın örgütle hiyerarşik bir ilişki içinde olduğunun tespit edilmediği, T24'te örgüt aleyhine çok sayıda yazı ve haber yayımlandığı" belirtiliyor, bu nedenle "kasıt unsurunun mahkemece değerlendirilerek yargılama yapılması” talep ediliyor.

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