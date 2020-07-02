Kapkaç çetesinin topal üyesinden ilginç çıkış: Bizim gibi adamı yakaladığınız iyi oldu

Gebze Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahısların yapılan incelemelerinde V.P.’nin 41 adet, E.P.’nin 41 adet, Ö.P.’nin 29 adet, D.P.’nin 15 adet, Y.P.’nin 10 adet ve G.B.’nin ise 8 adet çoğunluğu hırsızlık ile kapkaç olan suç kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüphelilerden E.P.'nin ise 24 ayrı suç dosyasından da arandığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 kişilik kapkaç çetesi, Gebze Adliyesine sevk edildi.