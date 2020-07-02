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Bakan Mustafa Varank tepki gösterdi: Goygoy peşindeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya sözlerini çarpıtarak algı oluşturmalarına tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sosyal medyada artan şiddetin, yalan söylemler ve gerçeklerin çarpıtılması ile ilgili olarak söylediği sözleri bazı sosyal medya kuruluşları ve kişilerce 'Sosyal medya kapatılacak' şeklinde lanse edildi.

Bu duruma adeta destek verircesine Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan da destek geldi.

Bakan Varank, Türkiye'nin içinde bulunduğu gündemi itibariyle iki parti liderinin bu sözlerine tepki gösterdi.

Varank, yaptığı paylaşımda "Türkiye Cumhuriyeti devleti, üç beş şirkete karşı vatandaşının hukuki ve mali haklarını savunurken, memleketin derdiyle dertlenmesi gereken muhalefet liderleri, muhtemelen hiç izlemedikleri bir dizi üzerinden “goygoy” peşinde." ifadelerine yer verdi.

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