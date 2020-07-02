Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu üyesi Özkan uyardı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan'dan Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı gelebileceği uyarısı geldi. Prof. Dr. Özkan, "Rakamlar böyle devam ederse yasaklar yeniden gelebilir. Çünkü biz sarılmadan, öpüşmeden duramıyoruz." dedi.

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Koranvvirüs vakalarındaki artış bir türlü önlenemiyor. Yeni vaka sayısı 1200'ün altına düşmüyor. Tüm uyarılara rağmen vatandaşların tedbirsizliği ve vurdumduymazlığı sürüyor. Habertürk TV canmlı yayınında Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan'dan çarpıcı uyarılar geldi. Kurban Bayramı'nda da Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi sokağa çıkma yasağı olur mu? Prof. Dr. Özkan, cevabı en çok merak edilen soruya cevap verdi...

Rakamları düşüremezsek yeni yasaklar gelebilir

Türkiye'nin vaka sayısında binli rakamların altına inmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özkan, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması uyarısında bulundu. "Rakamları düşürmezsek yeni yasaklar gelebilir." diyen Prof. Özkan, "Bir sürede daha sabretmemiz lazım" uyarısı yaptı. Prof. Özkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Her türlü plana hazırlıklıyız"

- Okulların açılmasıyla ilgili her türlü plana hazırlıklıyız. Ancak, şu anda 15 Ağustos'ta ya da Eylül'de okulların açılır ya da açılmaz diye bir karar çıkması mümkün değil.

- Her şey toplumun elinde. Eğer kurallara uyup, vaka sayısını düşürürsek toplu alanlarda daha rahat bir yaşam sürecine gireceğiz.

- Bizim toplumumuz hastalanıp daha sonra tedavi olmaya odaklıyız. Vatandaş alması gereken tedbirleri biliyor ama hayatına uyarlanmıyor.

- Toplumdaki sağlık okur-yazarlığıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'yla 2017'de yapılan çalışmaya göre yüzde 70 düşük. Yani 10 kişiden 7'si sağlıkla ilgili bilgiyi anlama bulma, anlama konusunda yetersiz.

Ekim ayına vurgu yaptı

- Artışın pandemi sürecinin ilk ayları olan mart ve nisana göre artış hızı çok yüksek değil, ancak binli rakamların altına inmemiz gerekiyor.

Avrupa Birliği'nin kabul ettiği yüz binde 16 vaka sayısı Türkiye'de yüz binde 20. Bu nedenle bize sınırlarını açmadı.

- Bilim Kurulu olarak bizi her türlü plana hazırlıklıyız. Salgın dinamik bir süreç.

- Ekim ayında influenza ile birlikte bu tip hastalıkların artmasını bekliyoruz. Bu dönemde okulların açılması da bir dezavantaj. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu da bunun farkında.

- Evlerimizde de kontrollü sosyal mesafemizi korumalıyız. Sadece sokakta maske takmak yeterli değil.

Kurban Bayramı uyarısı

- Kişisel kanaatim rakamları düşüremezsek Kurban Bayramı'nda bir engel geleceğini düşünüyorum.

- Rakamlar böyle devam ederse yasaklar yeniden gelebilir. Çünkü biz sarılmadan, öpüşmeden duramıyoruz.