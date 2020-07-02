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Ayasofya ibadete açılacak mı? Danıştay'daki duruşma bitti karar 15 gün içinde açıklanacak

Ayasofya’nın tekrardan ibadete açılmasına ilişkin Danıştay 10. Dairesinde görülen dava tamamlandı. Mahkeme, kararı daha sonra açıklamak üzere duruşmaya son verdi.

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"Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmayacağı" uzun süredir tartışma konusu. Danıştay'da görülen soruşturma bitti. Kararın 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. 1934 yılında Ayasofya'yı cami statüsünden müze statüsüne taşıyan kararın iptali için başvuru yapılmıştı. 1934 yılındaki protokolün iptali yönünde bir karar çıkarsa, Ayasofya’nın yeniden cami yapılmasının da önü açılacak.

ABD de Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili bir açıklama yayınladı.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo tarafından yayınlanan yazılı açıklamada  "Türkiye'yi, Ayasofya'nın bir müze olarak kalmasına Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıda bulunan farklı inanç ve tarihe saygı göstermeye ve bunun herkes için erişilebilir kalmasını sağlamasına çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

1511 yılında camiye dönüştürüldü
İstanbul'un fethinden 58 yıl sonra 1511 yılında camiye dönüştürülen Ayasofya, 1934 yılında ise Bakanlar Kurulu kararıyla cami statüsünden müzeye çevrildi. Bu karar, zaman zaman tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı vakıflar, Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması için dava açtı. Onlardan biri, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği açtığı dava.

Atatürk’ün imzasının sahte olduğu iddia ediliyor
Bugün görüşülen davada, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesi kararı için hazırlanan protokelde, Atatürk’ün imzasının sahte olduğu iddia ediliyor. Kararın iptali isteniyor.

Ayasofya'nın müze olarak kalması yönünde karar vermişti
Derneğin 2005 yılında açtığı ilk davada Danıştay, "Ayasofya'nın müze olarak kalması yönünde karar vermişti. Danıştay'ın 2019 yılında aldığı bir kararın Ayasofya için emsal olabileceği de belirtiliyor.

İbadete açılacak mı?
Danıştay, tıpkı Ayasofya gibi müzeye çevrilen İstanbul'daki Kariye Camisiyle ilgili verdiği kararla caminin yeniden ibadete açılmasının önünü açmıştı. AK Parti’nin hukukçu kurmaylarının bu kararı da göz önünde bulundurarak Ayasofya için bir formül arayacağı belirtiliyor.

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