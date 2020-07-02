Madımak katliamı ile ilgili sözler 2 Temmuz olayları ne oldu?

2 Temmuz'da ne oldu, Sivas Katliamı kaç sene önce oldu ve Sivas Katliamı Madımak Oteli'nde nasıl yaşandı soruları bugün binlerce kişi tarafından merak edildi. Bugün 2 Temmuz Sivas Katliamının 27. yıl dönümü. 1993 yılında 37 kişi Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri için geldiği Sivas Madımak Oteli'nde yakılarak öldürüldü. Yürekleri yakan ve tarihte kara leke olarak kalan Sivas Katliamı olayı...

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2 Temmuz'da ne oldu, Sivas Katliamı kaç sene önce yaşandı ve kaç kişi yanarak öldü araştırmaları bugün arttı. 2 Temmuz yani bugün Türkiye'nin yüreğini yakan çok vahim bir olay yaşandı. 27 yıl önce 1993 yılında Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri için Sivas'a gelen 37 kişi Madımak Oteli'nde diri diri yakılarak öldürüldü. Peki ama Sivas Katliamı neden yaşandı, kimler hayatını kaybetti? İşte tarihte kara bir leke olan Sivas Katliamının detayları...

Madımak olayı nedir: Pir Sultan Abdal Şenlikleri kapsamında, aralarında Aziz Nesin'in de bulunduğu pek çok sanatçı ve fikir insanı dönemin Sivas valisi Ahmet Karabilgin'in özel davetlisi olarak bu kente geldi. Kültür Merkezi içindeki karşıt grupla çıkan taşlı sopalı çatışma, polis tarafından fazla büyümeden, zor kullanılarak önlendi.

Binlerce kişiden oluşan karşıt grup, Kültür Merkezi’nden yeniden Hükümet Meydanı’na geldi. Hükümet Konağı’nı taşlamaya ve slogan atmaya başlayan grup ardından Madımak Oteli civarına ulaşarak, slogan atmaya devam etti.

Madımak Oteli'nin yakılması: Madımak Olayı ‘nda grup önce Madımak Oteli önündeki araçları ateşe verdi ve oteli taşladı. Madımak Oteli tutuşturulan perdeler ve alt katta bulunan eşyalarla birlikte yakıldı. Otele sığınmış olan kişilerden, aralarında Asım Bezirci , Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gültekin'in de bulunduğu 35 kişi yanarak veya dumandan boğularak yaşamını yitirdi.

Aralarında Aziz Nesin'in de bulunduğu 51 kişi de olaylardan kendi olanaklarıyla, ağır yaralarla kurtuldu. İtfaiye merdiveniyle kurtarılmaya çalışılan Aziz Nesin, merdivendeki görevli tarafından darp edilip, merdivenden itfaiye aracı etrafında toplanan karşıt görüşlü kalabalığa doğru itildi. Başından yaralanan Aziz Nesin'i linç girişiminden araya giren polisler kurtardı. Yaralılar, polis arabalarıyla Tıp Fakültesi Hastanesi`ne götürüldü.Madımak Olayı sonucunda 33 konuk, 2 otel görevlisi ve 2 gösterici yaşamını yitirdi. Akşam saatlerinde valilikçe ilan edilen ”2 günlük sokağa çıkma yasağı” ile birlikte, güvenlik güçleri şehirde tam bir hakimiyet sağlayabildi.

Madımak katliamı ile ilgili sözler....



Birdenbire

Ateş ve duman

Feryad-ı figan

Sanki elele

Geliyor habire

Üstümüze, üstümüze



Canlar, sazlar

Kan oldular

Kesildi teller

Durdu nefesler

Ama hala

Dimdik ayakta

Ayaktalar



Çığlık kalleş

Sessizlik mi dost

Ateş ve duman

Hain düşman

Issızlığın ortasında

Issızlığın ortasında



Moğollar





Hasretime hasret kattın, hasrete

incinsek de incitmeyiz, zulm ile

geldik size, dikensiz bir gül ile

can veririz, can almayız, biz canız



Akarsular ile coştum, çağladım

hasret ile yandım, ağladım

nice canlar ile kül oldum, öldüm

can veririz, can almayız, biz canız



Pirimi asanlar, doymadı kana

canımı yakanlar, baktı dumana

zulüm yapmaz, insan insana

can veririz, can almayız, biz canız



Nesimiler ölmez gafil, aldandın

mazlumlar ardından gelmez mi sandın

akarsu'lar coştu, birden bulandın

can veririz, can almayız, biz canız



Canımı yaktınız, kanlı sivasta

gülemem, ağlarım, şu gönlüm yasta

canım feda olsun, pir sultan dosta

can veririz, can almayız, biz canız



Bizi yakıp, duman duman, baktınız

yetmedi mi, bir de alkış tuttunuz

sonra birer masum olup çıktınız

can veririz, can almayız, biz canız



Selda Bağcan





Güneşin ak yüzüne, bir duman çöktü.

Bir türkü çığlıkla ateşe düştü.

Kuytu bir köşede bir çiçek küstü.

Döktü yaprağını, boynunu büktü.



Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz.

Güllerim yandı, yüreğim dayanmaz.



Kararmış yüreğin hiç ışığı olmaz.

Bilmez misin ki türküler yanmaz.

Günü gelir sanma hesap sorulmaz.

Dayanır kapına ''Pir Sultan'' ölmez.



Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz.

Güllerim yandı, yüreğim dayanmaz.



Edip Akbayram



Sonra geldin bir şeydin

Tanrı da tanrı misafiri bu dünyada

Diyenlerin arasına girdim; hafif ıslak bir ağız vardı avuçlarımda

Dört tarafı cüce zürafalarla çevrili bir ormandaydım

En iyisi ben seni seveyim dedim kestirmeden

O patikadan, o biraz engebeli yoldan, çıkayım seni seveyim dedim

Kim bilir, üçümüz beşimiz bir araya gelir indiririz mahlukatı

Sen de unutursun eski arkadaşlarını beni seversin

Benim mürekkebim leke yapar ellerine

Gece yarısı şarap içeceğine birileriyle

Beni okursun onlara sahilde saat ikide, dertliyken,

Delirmiş kadınlar gibi bağıra bağıra gemiler geçer ansızın

Sersem sepet kabarır deniz, su sıçratır, aşk sıçrat1r

Diye.



Sonra geldin bir şeydin



Ağlıyordun, kucağında yandıkları iyi oldu bu şairlerin diye diye

Şiir yazdığını sanan bir celladın kitabı

Celladın sırtını sıvazlayan bir tıfıl zakkum

Zakkumun dibinde ise tırtıllar, böcekler ona alkış tutan ..

Ama ben geldim aşkım, sen daha zehir zemberek bir tohumsun

Açacaksın, zıplayacaksın aha gökyüzü şuracıkta

Tutup indireceksin göğü

'oteller kenti'ni otellerin yağmalandığı bir memlekete dönüştürenlerle

hayatını bir otelde kalınanın mahcubiyetine sığdıranlar arasında

kalacaksın incecik bir gevşeyişle.



Ben ölümüme iki dakika kala Allah'a inanmayacağım

Böyle bir lüksüm yok, böyle bir kimlikle gelmedim yeryüzüne;

Seninle aynı gezegeni paylaşmak evrenin en güzel şeyi, amma,

Onlarla paylaştığım oksijenden nefret ediyorum

Ateşi, ah o otel ateşini körükleyen pis kokulu her nefeslerinde.



Sonra ben geldim sen hep bir şeydin, bunları dedim tek tek,



Kelime kelime,

Ağlıyordun, gözyaşların yere düşmeden önce

Ben düştüm yere,

Oraya.

Hayatın kefenini diken sahte şairlerin

Parmaklarımla kazdığım



Mezarına Şerefine.