Adana'da ölüme davetiye çıkarıp 'Boğuluruz da ama belki de boğulmayız' dediler

ADANA'da cadde üzerinden tehlikeli hareketlerle kanala atlayan çocuklar, hem ölüme davetiye çıkarışlarıyla hem de kurdukları cümlelerle dikkat çekti. Çocuklardan biri "Polisler gelince kaçmıyoruz abi suyun dibine batıyoruz" diye konuşarak 'Boğuluruz da ama belki de boğulmayız' dedi...

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Adana’da hava sıcaklıkları artmaya başlayınca kentte manzara aynı oldu. Çoğu çocuk ve genç ise her sene olduğu gibi yine serinlemek için kendilerini girilmesi yasak olan sulama kanallarına attı.

Her yıl onlarca kişinin boğulduğu kanalda canlarını hiçe sayarak yüzen çocukların suya atlarken yaptıkları hareketler ise dikkat çekti.

Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Caddesi üzerinde bulunan DSİ’ye ait sulama kanalına caddeden koşarak atlayıp yüzen çocuklar kazaya davetiye çıkartırken kanala girdikten sonra ise uzun süre tehlikelere aldırmadan yüzmeye devam etti.

Çocukların sulama kanalına atlarken Adana şivesiyle söyledikleri sözler de dikkat çekenler arasında.

"Kanımız sıcak yanıyoruz"

Erkan Avuç isimli çocuk, “Kanımız sıcak yanıyoruz o yüzden burada yüzüyoruz. Tehlikeli ama havuzlar kapalı olduğu için buradayız” dedi.

"Bu atlayış bizden bütün memlekete gelsin.."

Gökhan Yiğit ise “Bu atlayış Adana’dan Mersin’in Tarsus ilçesindekilere gelsin. Hani diyorsunuz ya Mersin’e gelsin falan bu atlayış da bizden bütün memlekete gelsin” diyerek sulama kanalına atladı.

"Polisler gelince suyun dibine batıyoruz"

Mert Azar da, “Hava sıcak o yüzden giriyoruz. Başka çaremiz yok. Boğuluruz da ama belki de boğulmayız. Polisler gelince kaçmıyoruz abi suyun dibine batıyoruz onlar bizi görmüyor” ifadelerini kullandı.