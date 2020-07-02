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İngiltere'de Kraliçe'nin şövalyelik nişanında Floyd'un ölümüyle ilgili şaşırtan benzerlik

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından ülkeye çeşitli alanlarda hizmet etmiş kişileri onurlandırmak için verilen şövalyelik madalyasındaki çizim George Floyd’un ölümüne şaşırtıcı bir şekilde benziyor. Madalyada beyaz bir melek, siyah bir şeytanın boynunu ezerken tasvir ediliyor

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46 yaşındaki siyahi George Floyd'un 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, Derek Chauvin adlı beyaz bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirdi. 

Ardından düzenlenen protesto gösterileri tüm dünyaya sıçradı. Öte yandan, söz konusu olay ırkçılık ve polis şiddeti hakıında bir farkındalık yaratarak, sömürgeci bir geçmişe sahip olan üülkelerin kendileriyle yüzleşmesine neden oldu. Bu kapsamda, İngiltere, ABD, Hollanda, Fransa ve Belçika gibi ülkelerde birçok köle tacirinin heykeli yıkıldı, sokak adları değiştirildi.

Son olarak, İngiltere’de verilen şövalyelik madalyasında yer alan tasvirin George Floyd’un ölümüne şaşırtıcı derecede benzerliğiyle  tartışmaların odak noktası oldu.

Kraliçe’nin, üstün başarı gösteren diplomat ve elçilere  verdiği, kraliyet en yüksek ünvanlardan biri olan Aziz Michael ve Aziz George'un En Seçkin Koruyucusu adlı ünvanın madalyonunda, beyaz bir meleğin siyah bir şeytanı boynunu ezerek alt etmesini tasvir ediliyor. 

16 bin imza toplandı

Resmin Goerge Floyd’un ölümünü andırdığını fark eden sosyal medya kullanıcıları internette bir imza kampanyası başlattı. Kampanyada bu nişana sahip olanlardan birkaçı da dahil olmak üzere 16 bini aşkın imza toplandı.

Ancak, Kabine Ofisi, resmin dokuz yıl önce yeniden tasarlandığını ve şu anda madalyada açık tenli açık tenli bir şeytanın bulunduğu belirterek, imza kampanyasının anlamsız olduğunu öne sürdü.

Madalyanın yeniden tasarlanması çağrısı ilk olarak ünvanı 2009 elde eden Jamaika Valisi Sir Patrik Allen tarafından yapıldı. Madalyanın eski tasarımına sahip olan Allen, resmin oldukça ırkçı olduğunu ve siyahi insanları küçük düşüdüğünü olduğunu belirterek imza kampanyasına ilham verdi. Allen, madalyayı takmayı reddettiğini de sözlerine ekledi.

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