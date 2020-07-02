Deniz Bulutsuz kimdir yaşı kaç Ozan Güven'in sevgilisi ne iş yapıyor?

Magazin basını bugün Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a yaptığı şiddet ile sarsıldı. Elimde darp raporu var diyen Deniz Bulutsuz Ozan Güven'in kendisine fiziksel ve ruhsal şiddet uyguladığını söyledi. Peki birçok ünlüden destek mesajı alan Deniz Bulutsuz kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? İşte Deniz Bulutsuz biyografisi...

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Deniz Bulutsuz kimdir, kaç yaşında ve Ozan Güven'in sevgilisi ne iş yapıyor araştırmaları darp haberinin ardından araştırılmaya başladı. 45 yaşındaki oyuncu Ozan Güven yaklaşık 1 yıldırsosyal medya uzmanı olan 28 yaşındaki Deniz Bulutsuz ile aşk yaşıyordu. Deniz Bulutsuz Ozan Güven'in kendisini darp ettiği ve rapor aldığını instagram hesabından duyurdu.

Ozan Güven ve sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz’un aşkı olaylı bitti. İddialara göre 45 yaşındaki ünlü oyuncu kendisinden 17 yaş küçük olan sevgilisiyle geçtiğimiz hafta sonu kavga etti. Sözlü başlayan tartışma Güven’in genç kadını darp etmesiyle büyüdü. Aldığı darbeler sonucu gözüne kan inen Bulutsuz hastaneye giderek darp raporu aldı. Yaşadıklarını sadece yakın çevresiyle paylaşan Bulutsuz’un Güven’den şikayetçi olacağı öğrenildi.

Bir yıldır birlikte olduğu Ozan Güven'den şiddet gördüğü ortaya çıkan Deniz Bulutsuz'dan ilk açıklama: “Bir saatten fazla süren ağır bir fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermedi.”

27 yaşında olan Deniz Bulutsuz, sosyal medya uzmanıdır. Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim aldı.