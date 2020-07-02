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Sergen Yalçın kararını verdi! 3 ismin bileti kesildi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın üstünü çizdiği ilk isimler Enzo Roco, Douglas ve Isimat Mirin.

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Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Sergen Yalçın kritik bir zirve yapacak. Zirvede transfer konusu ve kimlerin veda edeceği masaya yatırılacak. Sergen Yalçın'ın görüşme için ekibiyle birlikte raporlarını hazırladığı ifade edildi.

Sergen hocanın raporları az çok belli

Kalmasını ve gitmesini istediği oyuncuları büyük ölçüde belirleyen deneyimli teknik adamın üstünü çizdiği ilk isimler Enzo Roco, Douglas ve Isimat Mirin. Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Atiba Hutchinson ve Gökhan Gönül'ün takımda tutulmasını isteyen Yalçın, takıma takviye noktasında Çebi ile fikir alışverişi yapacak.

Eski öğrenciler listenin başında

Alanyaspor'dan eski öğrencileri Junior Fernandes ve Welinton'ı listesine yazan Yalçın, kadrosunda görmek istediği diğer oyuncularla ilgili raporlarını da hazırladı.

Bu isimlerin dışında transfer hedefi olarak belirlenen oyuncuların da ekonomik ve teknik incelemesi geniş kapsamlı toplantıda konuşulacak konular arasında yer alıyor. Zirveden çıkacak sonucun ardından görüşmelerde bulunulan ve listede yer alan isimlerle temaslar hızlandırılacak.

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