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Erzurum’da 5 katlı metruk bina çöktü

ERZURUM’da 5 katlı metruk bir bina çöktü. Binanın çöktüğü sırada çevresinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

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Olay saat 22.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Evren Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İlhami Akkuş’a ait 5 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çökmenin ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve AFAD personeli sevk edildi. Çökmenin yaşandığı anda 5 yıl önce boşaltılan bina içerisinde ve çevresinde kimsenin olmaması ise olası bir felaketi engelledi.

Bina sahibi İlhami Akkuş binayı çatlaklardan dolayı 5 yıl önce boşalttıklarını ifade ederek, “5 yıl kadar önce binamızda çatlaklar oluştu. Biz hemen binayı boşaltarak başka bir yere taşındık. Bugün ani bir sesle bina çöktü. Yaralı ve ölen kimse yok” dedi.
Öte yandan itfaiye ve AFAD ekiplerinin çöken bina enkazında incelemeleri devam ediyor.

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