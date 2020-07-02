Bakan Berat Albayrak açıkladı: 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Borsa İstanbul'un nisan-haziran döneminde yüzde 29,9'luk yükselişiyle 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attığını söyledi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından açıklamalar yaptı.

Borsa İstanbul'un son yıllardaki performasına ilişkin verileri grafikle paylaşan Albayrak, "Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür!" ifadelerine yer verdi.

"11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı"