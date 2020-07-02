Selvi yazdı: 'Sosyal medya düzenlemesi' 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak

'Sosyal medya' tartışmalarını köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Düzenlemenin hızla Meclis’e getirilip 15 Temmuz’dan önce yasalaşması bekleniyor." bilgisini verdi.

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"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis tatile girmeden önce yasal düzenlemenin yapılmasını istedi." diyen Selvi, "Pandemi nedeniyle Meclis’in 15 Temmuz özel oturumundan sonra tatile girmesi düşünülüyor. Sosyal medyayla ilgili düzenlemenin hızla Meclis’e getirilip 15 Temmuz’dan önce yasalaşması bekleniyor" ifadelerine yer verdi.

Düzenlemede neler var?

Selvi, yapılacak düzenlemenin içeriğine ilişkin şunları yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gündeme getirdi ama zaten daha önce de bir çalışma yapılmıştı. Şimdi o güncellenecek. Buna göre:

1- Sosyal medya platformlarına Türkiye’de ofis açma zorunluluğu getirilecek.

2- Böylece Türkiye’deki kazançlarından vergi vermeleri sağlanacak.

3- Sosyal medya hesapları gerçek kimlikler üzerinde açılacak. Böylece sahte hesapların önüne geçilecek.

4- Suç konusu olan paylaşımlar yapanlar hakkındaki bilgilerin, yargının talep etmesi durumunda sosyal medya platformları tarafından hızla verilmesi sağlanacak.

5- Nefret söylemine izin verilmeyecek.

"Hani Erdoğan diktatördü?"

Selvi, konuyla ilgili ayrıca şunları kaydetti: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Üzerinde konuşmak bile insanın içini acıtıyor. Bu alçakların peşini bırakmayacağız' dedi. Bu bir Cumhurbaşkanı’ndan öte bir babanın isyanıydı. 'Bizim ailemizin başına gelenler 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının başına gelebilir' diye konuştu. Cumhurbaşkanı haklı. İnsanlar sosyal medyanın saldırıları karşısında çoğu zaman kendini çıplak hissediyor. Hani Erdoğan diktatördü? Diktatörün ülkesinde kızına, damadına, yeni doğmuş torununa bu saldırıyı yapabilirler miydi?

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