Meteoroloji'den 8 ile uyarı! Kuvvetli sağanak etkileyecek

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Rize, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Ardahan ve Siirt çevreleri ile Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.