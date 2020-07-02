Meteoroloji'den 8 ile uyarı! Kuvvetli sağanak etkileyecek
8 il için kuvvetli yağış uyarısı yapan Meteoroloji, yağış alacak yerlerde rüzgarın da etkili olacağı bilgisini verdi.
Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Rize, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Ardahan ve Siirt çevreleri ile Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı
Ülkemizin doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
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