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Haziran ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenek? Bakan Selçuk açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak için yapılan nakdi ücret desteğine ilişkin son dakika açıklamalar yaptı.

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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek." diye konuştu.

Ödemeler nasıl yapılacak?

Bakan Selçuk açıklamasına şöyle devam etti: 15 Mart’tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz’da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. Kimlik Numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz’da ödemeler yapılacak.

'1 ay daha uzatma' kararı verilmişti

Geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrası yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan nakdi destek ödemelerinin bir süre daha devam edeceği müjdesini vermişti. Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresinin 1 ay daha uzattıklarını belirten Erdoğan, "Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek." deyip “İş fesih sınırlaması dolayısıyla nakdi destek ücret desteği de bir ay daha devam edecektir.” açıklaması yapmıştı.

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