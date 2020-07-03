ATV Müge Anlı Tatlı Sert canlıda İkranur iddiası! İkra Nur'un babası açıkladı

İkranur Tirsi'nin cesedi evine 7 km uzaktaki bir derede bulunmuştu. İlk akla gelen 4 gün boyunca derenin aranıp aranmadığı oldu. Hem aile hem de arama ekipleri derenin kenarından geçmişlerde ancak bölgede ayrıntılı bir arama yapmamışlardı. Baba Serdar Tirsi, dere uzak olduğu için İkranur'un oraya gidemeyeceğini düşündüklerini, bu yüzden dereye bakmadıklarını söyledi.