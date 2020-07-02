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MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.' denildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörden arındırdığı Zeytin Dalı bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin sızma girişimleri kararlılıkla önleniyor.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG’li teröristin gözaltına alındığı belirtildi.

Teröristlerin, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındığı vurgulandı.

MSB'den sabah yapılan açıklamada ise Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

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