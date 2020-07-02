MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist yakalandı
MSB'den yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.' denildi.Abone ol
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörden arındırdığı Zeytin Dalı bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin sızma girişimleri kararlılıkla önleniyor.
MSB'den açıklama
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG’li teröristin gözaltına alındığı belirtildi.
Teröristlerin, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındığı vurgulandı.
MSB'den sabah yapılan açıklamada ise Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.