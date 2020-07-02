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Bursa'da 61 yaşındaki adam bahçeye diye gitti ecele yakalandı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'dan traktörün, sürücüsü Sabri Türkyılmaz'ın ölümüne sebep olduğu haberi geldi... Bahçesine giden 61 yaşındaki adam, traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak olay yerinde öldü.

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Kaza sabah saatlerinde Orhangazi ilçesi, Yeni Sölöz Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Sabri Türkyılmaz (61) kendisine ait 16 VD 780 plakalı traktörü ile Yeni Sölöz ile Sölöz arasındaki bağlantı yolu üzerinde bulunan zeytinliğine çalışmaya gitti. Burada traktörü ile ızgaralama yapmaya başlayan Sabri Türkyılmaz, traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı.

Bahçeye giden bir başka kişi buldu

Bahçesine giden bir başka vatandaş tarafından fark edilen kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri traktör altında kalan Sabri Türkyılmaz'ı buradan çıkardı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrasında Cumhuriyet Savcılığı ve Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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