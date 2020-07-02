BIST 116.526
DOLAR 6,85
EURO 7,74
ALTIN 390,83
HABER /  GALATASARAY
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Nagatomo, Galatasaray'a gözyaşlarıyla veda etti

Galatasaray ile son antrenmanına çıkan Yuto Nagatomo, takım arkadaşlarıyla vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Abone ol

Kısa sürede Galatasaraylıların sevgilisi haline gelen Japon futbolcu Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı takıma buguün veda etti.

Gözyaşlarına boğuldu
Galatasaray'daki son antrenmanına çıkan Yuto Nagatomo, gözyaşlarına boğuldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Macron'u bitiren yazı: Türkiye, Fransa’nın Libya oyununu bozdu
Myanmar'da maden faciası! En az 113 kişi hayatını kaybetti
Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken İstanbul sözleşmesi çıkışı
Bakan Ruhsar Pekcan açıkladı: Haziran ayı ihracatında müthiş bir artış var
Fatih Terim'den flaş karar! 5 yıldızı kapının önüne koyuyor
Selvi yazdı: 'Sosyal medya düzenlemesi' 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak
ÖNCEKİ HABERLER
Optimar ve İstanbul Ekonomi Araştırma'dan iki farklı anket! İşte sonuçlar
Çavuşoğlu: Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor
Kurbanbayramı tarihi 2020 Diyanet takvimi ayın kaçında?
Antalya'da baldızını öldüren sanığın cezası belli oldu
Kırklareli'nde sürücü ve yayalar hayatının en zor anını yaşadı
A101 kurbanlık fiyatları 2020 belli oldu mu A101 koç fiyatı
Yorumlar 1 yorum