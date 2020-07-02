Nagatomo, Galatasaray'a gözyaşlarıyla veda etti
Galatasaray ile son antrenmanına çıkan Yuto Nagatomo, takım arkadaşlarıyla vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadı.Abone ol
Kısa sürede Galatasaraylıların sevgilisi haline gelen Japon futbolcu Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı takıma buguün veda etti.
Gözyaşlarına boğuldu
Galatasaray'daki son antrenmanına çıkan Yuto Nagatomo, gözyaşlarına boğuldu.
🥋 Galatasaray’daki son antrenmanı öncesi Yuto Nagatomo 👋 😢 🇯🇵 pic.twitter.com/IidKR3vMkl— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 2, 2020