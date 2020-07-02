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Diyarbakır-Ankara uçağında koronavirüs paniği yolcu fenalaştı

İhlas Haber Ajansı

DİYARBAKIR-Ankara seferi yapan yolcu uçağında koronavirüs paniği yaşandı. Diyarbakır’dan havalanarak Ankara’da işin yapan uçakta ismi öğrenilemeyen bir kişi, korona virüs taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındı.

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Saat 11.10’da Diyarbakır-Ankara seferini yapan yolcu uçağı, Diyarbakır Havalimanından havalandı.

Yolcunun biri fenalaştı

Yolculuk sırasında fenalaşan bir kişiye müdahale eden görevliler, durumu Ankara Esenboğa Havalimanına bildirdi. Uçağın iniş yapmasıyla birlikte havalimanında bekleyen sağlık ekipleri gerekli önlemlerini aldı.

Uçağın iniş yapmasıyla birlikte özel kıyafetli filyasyon ekiplerini karşılarında gören diğer yolcular panik yaşadı. Yolcular, yaklaşık 30 dakika boyunca uçaktan bekletilirken, korona virüs taşıdığı düşünülen şahıs sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak karantinaya alındı.

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