Berat Albayrak ve Esra Albayrak hakkında çirkin paylaşım! 16 kişiden biri tutuklandı

Türkiye'yi ayağa kaldıran çirkin paylaşımla ilgili son dakika gelişmesi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan 16 kişiden 1'i tutuklandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak hakkındaki iğrenç paylaşımla ilgili soruşturma sürerken, soruşturmanın İstanbul ayağında gözaltına alınan 7 kişiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 18 yaşından küçük olan bir şüpheli, Emniyet Çocuk Şube'ye gönderildi

Emniyet ifadeleri tamamlanan Muammer K. ile Mehmet F.K. ise adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülerken sorulara cevap vermeyen şüphelilerin, emniyette verdikleri ifadede, "Berat Albayrak ve eşinden özür diliyoruz. Yaptıklarımıza çok pişmanız" dedikleri öğrenildi.

Soruşturma kapsamında bir kişinin daha yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Aynı soruşturma kapsamında çirkin paylaşımı ilk yapan kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.