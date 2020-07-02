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Milli Savunma Bakanlığı Irak'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, kararlılıkla süren operasyonlar doğrultusunda; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Kahraman komandolarımızın Irak kuzeyi Hakurk'ta icra ettikleri arama tarama faaliyetinde 2 PKK'lı terörist ile temas sağlanmış, çıkan çatışmada teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

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