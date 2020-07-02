Kırklareli'nde sürücü ve yayalar hayatının en zor anını yaşadı

KIRKLARELİ'nde hava sıcaklığı 31 dereceye, hissedilir nem oranı yüzde 75'e çıktı. Kent sıcaktan kavrulurken yollardaki asfalt eridi, otomobil sürücüleri ve vatandaş zor anlar yaşadı.

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Hava sıcaklığının 31 dereceye ulaşması nedeniyle Kırklareli'nin bazı bölgelerde asfalt eridi. İnece beldesinde bazı köy yollarındaki asfaltın erimesi nedeniyle araçlar düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı. Yayalar ise yürümekte güçlük çekti.

Sürücülerden Mert Zabun, AA muhabirine, son günlerde etkili olan sıcak hava nedeniyle yollardaki asfaltların eridiğini söyledi. Asfaltın eridiği bölgelerde otomobili ile düşük hızla gittiğini ifade eden Zabun, sıcak havanın insanları bunalttığını belirtti.

Sürücü Hüseyin Çanlı da hava sıcaklığının artmasıyla asfaltın eridiğini kaydetti. Karayolları 15. Şubesi ekipleri, ulaşımın aksamaması için eriyen asfalt yollara taş tozu ve su döktü.

Hissedilir nem oranı yüzde 75'e ulaştı

Öte yandan sıcak havadan bunalan çocuklar Şeytan Dere'de serinlemeye çalıştı. Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 31 dereceye yükseldiği kentte hissedilir nem oranı yüzde 75'e ulaştı.