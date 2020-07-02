TBMM Başkan adaylığı için ilk başvuruyu HDP yaptı

HDP'nin Meclis Başkanı adayının İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu olduğu bildirilmişti. TBMM Başkanlığı adaylığı için ilk başvuruyu Halkların Demokratik Partisi (HDP) yaptı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı için kıyasıya bir yarış bekleniyor.

Binali Yıldırım’ın aday olmayacağını açıklamasıyla birlikte Mustafa Şentop’un adaylığı kesinleşmiş ve AK Parti tarafından ilan edilmişti.

İlk başvuru HDP'den

HDP, TBMM Başkanlığı adaylığı için başvuruyu TBMM Genel Sekreterliğine sundu. HDP Grubu'nun adayı HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu oldu.

49. Hükümette Erdal İnönü'nün ekonomi danışmanlığını yapan Erol Katırcıoğlu, aynı zamanda OHAL kapsamında kapatılan PKK bülteni Özgür Gündem yazarıdır.

HDP'den açıklama

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, "7 Temmuz Salı günü yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık seçiminde Parlamento Grubumuzun adayı olarak İstanbul milletvekilimiz Erol Katırcıoğlu belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

Seçim takvimi

Meclis Başkanlığı seçim takvimi temmuz ayının başında başlayacak. 2-6 Temmuz arasında adaylık için resmî başvurular yapılacak. Muhtemelen 7 Temmuz günü seçim olacak.

Erol Katırcıoğlu kimdir?

1951 İstanbul'da doğdu. 1970 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1971-1975 yıllarında İİTİA Siyasal Bilimler Yüksek Okulu'nu bitirdi. 1977'de mezun oldu okulda asistan oldu. 1981-1986 yılları arasında ABD Wisconsin Üniversitesi'nde önce misafir öğrenci daha sonra da misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

1987'de yurda döndü. Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nde yardımcı doçent olarak akademik hayata başladı. 1990'da iktisat doçenti, 1995'de iktisat profesörü oldu. 1991 yılında 49. Hükümette Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün ekonomi danışmanlığını yaptı. Bu görevim sırasında "Rekabeti Koruma Kanunu"nun hazırlık komisyonunda iktisatçı üye olarak çalıştı.

Sanayi İktisatı alanında çalışmalar yapmakta. Türkiye ekonomisinde tekelleşme, tekelleşmenin nedenleri ve yarattığı sorunlar üzerinde çeşitli araştırma ve yayımları vardır. Bunlardan bazıları TÜSES, Frindirch Ebert gibi vakıflar ile İSO gibi kurumlar tarafından desteklenip yayınlandı.

Katırcıoğlu aynı zamanda OHAL kapsamında kapatılan PKK bülteni Özgür Gündem yazarıdır.