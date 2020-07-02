Sakarya'da 5 çocuklu anne ev istiyor Böbrek hastası Resul Cumhurbaşkanı'na seslendi

İstemeyerek çocuklarının yurda alınmasını istedi

Şu anki yaşadıkları evin her bölgesinin rutubet olduğunu ve böbrek hastası oğlu ile diğer çocuklarının sağlığı için iyi olmadığını belirten anne Oğuş, istemeye istemeye de olsa çocuklarının sağlığı için onları yurda vermek istediğini fakat çocukların yurda alınmayarak kendisine maaş bağlandığını söyledi.