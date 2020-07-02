Sakarya'da 5 çocuklu anne ev istiyor Böbrek hastası Resul Cumhurbaşkanı'na seslendi
SAKARYA'da ilk eşi ölen, ikinci evliliğinden de ayrılan 5 çocuklu annenin yaşadığı ev, içleri sızlatıyor... Çocuklardan böbrek hastası Resul Oğuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
Sakarya’da, 5 çocuğu ile derme çatma bir evde hayat mücadelesi veren fedakar annenin gözyaşları sel olurken, 10 yaşındaki böbrek hastası Resul ise yürek sızlatan sözleriyle Cumhurbaşkanına seslenerek, ”Biz para yardımı istemiyoruz, Allah izin verirse bir tane çatılı ev istiyoruz, inşallah sesimizi duyururuz“ dedi.
İlk eşi öldü, ikinci eşi terk etti
İlk eşinin öldüğü ve ikinci eşi tarafından ise terk edildikten sonra yalnız başına kalan Gülay Oğuş, 5 çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor. Böbrek hastası olan 10 yaşındaki Resul ismindeki oğlu başta olmak üzere 5 çocuğunun sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için kiralık ev arayışına geçen anne aylardır ev bulamıyor.
Sakarya’nın çeşitli bölgelerinde bir süredir ev arayışı yaptığını ifade eden ve 5 çocuklu dul bir kadına kimsenin ev vermediğini dile getiren anne Oğuş’un gözyaşları sel oldu.
İstemeyerek çocuklarının yurda alınmasını istedi
Şu anki yaşadıkları evin her bölgesinin rutubet olduğunu ve böbrek hastası oğlu ile diğer çocuklarının sağlığı için iyi olmadığını belirten anne Oğuş, istemeye istemeye de olsa çocuklarının sağlığı için onları yurda vermek istediğini fakat çocukların yurda alınmayarak kendisine maaş bağlandığını söyledi.