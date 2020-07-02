Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
Barcelona, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Sarunas Jasikevicius ile anlaştığını duyurdu.Abone ol
Barcelona, Fenerbahçe Beko'nun da takımın başına getirmek istediği coach Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Pesic'le yollar ayrılmıştı
İspanyol temsilcisinden yapılan açıklamada, Şubat 2018'den bu yana takımı çalıştıran 70 yaşındaki Sırp başantrenörün sözleşmesinin, karşılıklı anlaşmayla feshedildiği duyuruldu.
Şampiyonluğunu rakibine kaptırmıştı
Barcelona, dün oynanan final maçında Baskonia'ya 69-67 yenilerek 2019-2020 sezonu şampiyonluğunu rakibine kaptırmıştı.
💙❤️ pic.twitter.com/OxBCHL8y76— Barça Basket (@FCBbasket) July 2, 2020