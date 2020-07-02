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Myanmar'da maden faciası! En az 113 kişi hayatını kaybetti

MYANMAR'da yeşim madeninde meydana gelen heyelanda en az 113 kişi öldü. Göçük altında kalan diğer işçiler için çalışmalar sürüyor.

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Myanmar’da ‘yeşim taşı’ çıkarılan bir madende meydana gelen toprak kaymasında 113 madencinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çok sayıda madencinin toprak altında olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Olayın yoğun yağışla birlikte ortaya çıktığı, yağış sorası yaşanan torak kaymasından sonra maden işçilerinin göçük altında kaldığı bildirildi. 

Yağışın ülkede yaz aylarında gerçekleşen muson yağmurlarından kaynaklandığı söyleniyor.

Myanmar İtfaiye teşkilatı Facebook sayfasından toprak altından 113 cesedin çıkarıldığı bilgisini paylaştı. 

Gelen haberlere göre yoğun yağışın devam etmesi yüzünden arama kurtarma çalışmaları durdurulmak zorunda kaldı. 

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