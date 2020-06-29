Bangladeş'te feribot faciası! İkisi kafa kafaya çarpıştı onlarca ölü ve kayıp var

Olay yerine gelen itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri, şuana kadar 30 kişinin cansız bedenine ulaştı. Birkaç yolcunun yüzerek kurtulduğunu belirtilirken ölü sayısının artması bekleniyor.

Öte yandan, feribotta yer alan yolcuların yakınları olay yerine akın etti.