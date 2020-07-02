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Hatay'da uyuşturucu operasyonu ormanlık alanda Hint keneviri ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı

HATAY'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda 2 bin 221 kök dişi Hint keneviri, kurutulmaya bırakılmış 12 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Arsuz ilçesi Beyköy Mahallesi'nde bulunan E.G. ve H.G. isimli şahısların ikametlerinde arama yaptı.

Aramada 1 adet 7.65 mm tabanca ve bu tabancaya ait 7 mermi, 1 adet kırma av tüfeği, 1 adet otomatik av tüfeği ve bu tüfeğe ait 13 adet mermi bulundu.

Ayrıca, şahısların ortak kullandığı ormanlık alan içerisindeki tarım arazisinde ise boyları 2,5 metre civarında 2 bin 221 kök dişi Hint keneviri, kurutulmaya bırakılmış 12 kilo 750 gram esrar maddesi, şahısların kullandığı arazi içerisinde 1 adet terazi ele geçirildi.

E.G. ve H.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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